Вычислить!сделайте пожалуйста. заранее спасибо
Математика
Вычислить!сделайте пожалуйста. заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,3*5=1,5 3) 3 корня из 64/27+3 корня из 125/27=4/3+5/3=9/3=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(536+х)-420=116 437-(227+х)=0 468-217-х=51 127-х+12=37 32-х+5=3 12-(х+7)=1 325-(х+112)=38 Помогите решить урав??ение понятно Срочно...
Русский язык
Спиши предложения. Вставь пропущенные буквы. Поставь, если надо, тире между подлежащим и сказуемым. Русь страшный о...блеск горящ...й Москвы на г...
Математика
Информатика