Вычислить!сделайте пожалуйста. заранее спасибо

Математика
Вычислить!сделайте пожалуйста. заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,3*5=1,5 3) 3 корня из 64/27+3 корня из 125/27=4/3+5/3=9/3=3
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