(536+х)-420=116 437-(227+х)=0 468-217-х=51 127-х+12=37 32-х+5=3 12-(х+7)=1 325-(х+112)=38 Помогите решить урав??ение понятно Срочно!!!!! Помогите мне!!!!

Математика
(536+х)-420=116 437-(227+х)=0 468-217-х=51 127-х+12=37 32-х+5=3 12-(х+7)=1 325-(х+112)=38 Помогите решить урав??ение понятно Срочно!!!!! Помогите мне!!!!
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