(536+х)-420=116 437-(227+х)=0 468-217-х=51 127-х+12=37 32-х+5=3 12-(х+7)=1 325-(х+112)=38 Помогите решить урав??ение понятно Срочно!!!!! Помогите мне!!!!
Математика
(536+х)-420=116 437-(227+х)=0 468-217-х=51 127-х+12=37 32-х+5=3 12-(х+7)=1 325-(х+112)=38 Помогите решить урав??ение понятно Срочно!!!!! Помогите мне!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0 2)210 3)170 4)102 5)_ 6)4 7)175
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