Які норми забезпечуються силою державного примусу? а. Технічні. б. Політичні. в. Е??ономічні. г. Правові. д. Моральні.

Право

Які норми забезпечуються силою державного примусу? а. Технічні. б. Політичні. в. Е??ономічні. г. Правові. д. Моральні.

Автор: Гость