В неподвижной воде плывёт катер длиной 27 м. Вдоль катера плавает пёс со скоростью 5 км/ч. От носа до кормы и обратно он проплывает за 1,8 мин. Какова скорость катера?
Физика
В неподвижной воде плывёт катер длиной 27 м. Вдоль катера плавает пёс со скоростью 5 км/ч. От носа до кормы и обратно он проплывает за 1,8 мин. Какова скорость катера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость пса когда он плывет от кормы к носу (V-5), от носа к корме(V+5) Общее время 108 с, t1=108-t2 t1=27/(V-5) t2=27/(V+5) 108=27/(V-5)+27/(V+5) V-скорость катера, 5-скорость пса, приводим к общему знаменателю и решаем квадратное уравнение 2V²-V-55=0 V=5.5 м/с
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