M1= 66 кг, m2= 77кг, R=25см, Найти F
Физика
M1= 66 кг, m2= 77кг, R=25см, Найти F
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=G*(m1*m2/R^2) F=6.67*(77*66/625)= 54.2Н
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