Укажіть, які з наведених ознак характеризують право: а. Формується одночасно з виникненням суспільства; б. Існує лише у свідомості людини; в. Має встановлену форму вираження; г. Регулює всі суспільні відносини.

Право

Укажіть, які з наведених ознак характеризують право: а. Формується одночасно з виникненням суспільства; б. Існує лише у свідомості людини; в. Має встановлену форму вираження; г. Регулює всі суспільні відносини.

Автор: Гость