Укажіть, які з наведених ознак характеризують право: а. Формується одночасно з виникненням суспільства; б. Існує лише у свідомості людини; в. Має встановлену форму вираження; г. Регулює всі суспільні відносини.

Право
Укажіть, які з наведених ознак характеризують право: а. Формується одночасно з виникненням суспільства; б. Існує лише у свідомості людини; в. Має встановлену форму вираження; г. Регулює всі суспільні відносини.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Право - це система загальнообов'язкових правил поведінки, що встановлює й охороняє держава для регулювання відносин у суспільстві
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