Дочерная клетка после митоза имеет 24 хромосомы . Сколько хромосом было в родитель??кой клетке

Биология
Дочерная клетка после митоза имеет 24 хромосомы . Сколько хромосом было в родитель??кой клетке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В родительской колетке также 24 хросомы, так как дочерняя клетка идентична материнской
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Дочерная клетка после митоза имеет 24 хромосомы . Сколько хромосом было в родитель??кой клетке
Ответить
Русский язык
Выпиши из предложений определение с определяемым словом. Задай вопрос от определ??емого слова к определению. Укажи род, число и падеж этих слов. ...
Ответить
Математика
В волейбольном турнире каждая команда сыграла с каждой по одному матчу. Восьмая ч??сть всех команд не одержала ни одной победы.Ничьих в волейболе н...
Ответить
Русский язык
Текст есть. вот задание В предложение 10 найди слово состав которого входит корень , суффикс и окончание
Ответить
Право
Укажіть, які з наведених ознак характеризують право: а. Формується одночасно з виникненням суспільства; б. Існує лише у свідомості людини; в. М...
Ответить