Дочерная клетка после митоза имеет 24 хромосомы . Сколько хромосом было в родитель??кой клетке
Биология
Дочерная клетка после митоза имеет 24 хромосомы . Сколько хромосом было в родитель??кой клетке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В родительской колетке также 24 хросомы, так как дочерняя клетка идентична материнской
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