Выпиши из предложений определение с определяемым словом. Задай вопрос от определ??емого слова к определению. Укажи род, число и падеж этих слов. Пример: Виктор купил себе хорошую удочку. Определяемое слово: удочку вопрос к ...
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Выпиши из предложений определение с определяемым словом. Задай вопрос от определ??емого слова к определению. Укажи род, число и падеж этих слов. Пример: Виктор купил себе хорошую удочку. Определяемое слово: удочку вопрос к определению: какую? определение: хорошую Определение и определяемое слово согласуются в женском роде, единственном числе, винительном падеже. 1. Лариса всегда гордилась длинными волосами. Определяемое слово: вопрос к определению: ? определение: Определение и определяемое слово согласуются в: 2. У отца сломался новый фотоаппарат. Определяемое слово: вопрос к определению: ? определение: Определение и определяемое слово согласуются в: 3. Подул лёгкий ветерок и смахнул со скамеек листья. Определяемое слово: вопрос к определению: ? определение: Определение и определяемое слово согласуются в:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. определяемое слово: волосами, вопрос к определению: какими?, определение - длинными. Определение и определяемое слово согласуются в: мн.ч., Т.п. 2. фотоаппарат; какой?; новый. м.р., ед.ч., Им. п. 3. ветерок; какой?; лёгкий. м.р., ед.ч., Им.п..
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