Сколько различных шестизначных чисел, можно составить из нечетных цифр, если цифры в числе могут повторяться?
Математика
Сколько различных шестизначных чисел, можно составить из нечетных цифр, если цифры в числе могут повторяться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нечетных цифр - 1,3,5,7,9 - 5 вариантов. Цифры в числе могут повторяться и, поэтому, число вариантов N = 5*5*5*5*5*5 = 5⁶ = 15625 - ОТВЕТ
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