Начертите прямоугольник который имеет такой же периметр как и квадрат со стороно?? 4 сантиметра обозначить длину и ширину прямоугольника

Математика

Начертите прямоугольник который имеет такой же периметр как и квадрат со стороно?? 4 сантиметра обозначить длину и ширину прямоугольника

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