Начертите прямоугольник который имеет такой же периметр как и квадрат со стороно?? 4 сантиметра обозначить длину и ширину прямоугольника

Математика
Начертите прямоугольник который имеет такой же периметр как и квадрат со стороно?? 4 сантиметра обозначить длину и ширину прямоугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(4+4)*2=16 ____________6см_____________________ !                                                                ! !                                                                ! !                                                                ! 2см !________________________________! 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько различных шестизначных чисел, можно составить из нечетных цифр, если цифры в числе могут повторяться?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста,нужно три маленьких тезиса для 6-7 классов.
Ответить
Биология
Дочерная клетка после митоза имеет 24 хромосомы . Сколько хромосом было в родитель??кой клетке
Ответить
Биология
Дочерная клетка после митоза имеет 24 хромосомы . Сколько хромосом было в родитель??кой клетке
Ответить
Русский язык
Выпиши из предложений определение с определяемым словом. Задай вопрос от определ??емого слова к определению. Укажи род, число и падеж этих слов. ...
Ответить