Начертите прямоугольник который имеет такой же периметр как и квадрат со стороно?? 4 сантиметра обозначить длину и ширину прямоугольника
Математика
Начертите прямоугольник который имеет такой же периметр как и квадрат со стороно?? 4 сантиметра обозначить длину и ширину прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(4+4)*2=16 ____________6см_____________________ ! ! ! ! ! ! 2см !________________________________!
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