Кого называвали рыцарями и как ими становились

Гость: Гость:

Рыцарями называли тех кто носил доспехи и был на верху лошадях,это были очень смелые и храбрые люди которые полностью отдавали себя в поручениях которые им отдавали а к дамам они относились очень интелегентно и возвышенное, чтобы стать рыцарем мальчуганов специально в 7 лет отдавали на подготовку и там они учились скакать,драться, стрелять и приучали их к этикету и к чести, так же у рыцарей была своя честь и свой кодекс, вот если в крации отвечать, все что помню