Феодализм, его основные черты.

Гость: Гость:

Экономические признаки: а) Аграрный сектор господствовал над промышленным и торговым. б) Самообеспечение(без продаж и покупок). Виды земельной собственности: а)вотчина - полностью независимое владение землей. б)поместье - пожизненное владение,при несении военной службы. - Зависимость крестьян от феодалов. - Феодальная рента(натуральная,отработанная,денежная).