Феодализм, его основные черты.

История
Феодализм, его основные черты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экономические признаки: а) Аграрный сектор господствовал над промышленным и торговым. б) Самообеспечение(без продаж и покупок). Виды земельной собственности: а)вотчина - полностью независимое владение землей. б)поместье - пожизненное владение,при несении военной службы.  - Зависимость крестьян от феодалов.  - Феодальная рента(натуральная,отработанная,денежная).
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