Из каких веществ состоят тела животных?

Биология
Из каких веществ состоят тела животных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малекулы, эпидермис, скелет.
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