К какой из этих пар можно добавить ещё хотя бы одно осмысленное русское слово? сил??-лиса, стук-куст, клоп-полк, грот-торг, дура-руда.

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К какой из этих пар можно добавить ещё хотя бы одно осмысленное русское слово? сил??-лиса, стук-куст, клоп-полк, грот-торг, дура-руда.

Автор: Гость