К какой из этих пар можно добавить ещё хотя бы одно осмысленное русское слово? сил??-лиса, стук-куст, клоп-полк, грот-торг, дура-руда.
Русский язык
К какой из этих пар можно добавить ещё хотя бы одно осмысленное русское слово? сил??-лиса, стук-куст, клоп-полк, грот-торг, дура-руда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В паре : руда- удар ...............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение по Дубровскому на тему "Почему Владимир Дубровский стал разбойником"? 1.Краткая история героя. 2.Характер героя. 3.Письмо из дома. ...
Математика
Математика