Найдите два таких числа, чтобы при умножении первого числа на 2 получился квадрат ??торого, а при умножении первого числа на 3-куб второго

Математика

Найдите два таких числа, чтобы при умножении первого числа на 2 получился квадрат ??торого, а при умножении первого числа на 3-куб второго

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