Коля живёт от Миши на расстаяфние 2,4 км.Этот путь Коля проехал на велосипеде за 0,4 часа со скоростью 6 км/ч, а обратный путь по той же дороге он проехал со скоростью 8 км/ч. На какой путь Коля потратил меньше времени и на ско...

Математика

Коля живёт от Миши на расстаяфние 2,4 км.Этот путь Коля проехал на велосипеде за 0,4 часа со скоростью 6 км/ч, а обратный путь по той же дороге он проехал со скоростью 8 км/ч. На какой путь Коля потратил меньше времени и на сколько ? Если есть, то какие именно?

Автор: Гость