Коля живёт от Миши на расстаяфние 2,4 км.Этот путь Коля проехал на велосипеде за 0,4 часа со скоростью 6 км/ч, а обратный путь по той же дороге он проехал со скоростью 8 км/ч. На какой путь Коля потратил меньше времени и на ско...

Математика
Коля живёт от Миши на расстаяфние 2,4 км.Этот путь Коля проехал на велосипеде за 0,4 часа со скоростью 6 км/ч, а обратный путь по той же дороге он проехал со скоростью 8 км/ч. На какой путь Коля потратил меньше времени и на сколько ? Если есть, то какие именно?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
T=S:V (время равно частному от деления расстояния на скорость) 2,4 км : 8 км/час = 0,3 часа (на дорогу обратно) 0,4 час - 0,3 час = 0,1 час (на столько быстрее обратно) Ответ: на обратный путь Коля потратил на 0,1 часа или 6 минут меньше
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