Выполнить сложение: а) (-10)+(+11)=___ б) (-7)+(-6)=____ в) (-12)+(+3)=___ г) (-11)+(-20)=____ д) (+20)+(-21)=___ е) (-100)+(-150)=___ УМОЛЯЮ ВА,РЕШИТЕ!!!!
Математика
Выполнить сложение: а) (-10)+(+11)=___ б) (-7)+(-6)=____ в) (-12)+(+3)=___ г) (-11)+(-20)=____ д) (+20)+(-21)=___ е) (-100)+(-150)=___ УМОЛЯЮ ВА,РЕШИТЕ!!!!
Ответ(ы):
Гость:
А) 1 б) -13 в) -9 г) -31 д) -1 е) -250
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