Выполнить сложение: а) (-10)+(+11)=___ б) (-7)+(-6)=____ в) (-12)+(+3)=___ г) (-11)+(-20)=____ д) (+20)+(-21)=___ е) (-100)+(-150)=___ УМОЛЯЮ ВА,РЕШИТЕ!!!!

Математика

Выполнить сложение: а) (-10)+(+11)=___ б) (-7)+(-6)=____ в) (-12)+(+3)=___ г) (-11)+(-20)=____ д) (+20)+(-21)=___ е) (-100)+(-150)=___ УМОЛЯЮ ВА,РЕШИТЕ!!!!

Автор: Гость