Пожалуйста помогите!!!! Выделите целую часть из дробной части числа 5 11/7
Математика
Пожалуйста помогите!!!! Выделите целую часть из дробной части числа 5 11/7
Ответ(ы):
Гость:
5 11/7 = 6 4/7 Целая часть - 6 Дробная часть - 4/7 6 4/7 - смешанная дробь
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