Найдите две дроби каждая из которых меньше 4 /5 и больше 3 /5

Математика
Найдите две дроби каждая из которых меньше 4 /5 и больше 3 /5
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