Найдите координаты точек пересечения с графиком линейной функции y=1,2x-5.7 с осями к??ординат Помогите!!

Алгебра
Найдите координаты точек пересечения с графиком линейной функции y=1,2x-5.7 с осями к??ординат Помогите!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=1,2x-5,7 x-0 y-(-5,7) x-1 y-(-4,5)
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