Найдите корень уравнения (2х-5)^2-4х^2=0
Математика
Найдите корень уравнения (2х-5)^2-4х^2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х^2-20х+25-4х^2=0 4х^2 уничтожаются -20х-25=0 -20х=-25 х=1,25
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