Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите корень уравнения (x^2)+5=(x+5)^2
Алгебра
Найдите корень уравнения (x^2)+5=(x+5)^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение на фотографии
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Алгебра
( х-2)(х-3)= =х²-3х-2х+6= помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Сократить дробь 11,5*0,4*0,18*3,1/0,9*2,3*6,2
Ответить
Английский язык
Would you like/Do you like)a cup of tea
Ответить
Математика
1/20 - 1/36 решить дроби
Ответить
Математика
На базу привезли 28 т картофеля . Весь картофель разложили в контейнеры по 100 кг . Ск??лько потребовалось контейнеров ?
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск