Сократить дробь 11,5*0,4*0,18*3,1/0,9*2,3*6,2

Математика
Сократить дробь 11,5*0,4*0,18*3,1/0,9*2,3*6,2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сокращаем 0,18 и 0,9 до 2 и 1 сокращаем 3,1 и 6,2 до 1 и 2 сокращаем 0,4 и 2 до 0,2 и 1 сокращаем 11,5 и 2,3 до 5 и 1 поолучаем 5*0,2*2*1   /  1*1*1 = 2
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