Скобка открывается 37 целых Одна пятая в минус 6,8 скобка закрывается делим на 8
Математика
Скобка открывается 37 целых Одна пятая в минус 6,8 скобка закрывается делим на 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(37 1/5- 6,8):8= (186/5 - 6,8):8= (372/10-6,8):8= (37,2-6,8):8= 30,4:8= 3,8
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