Диалог на казахском про время

Қазақ тiлi
Диалог на казахском про время
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛпчшяШящчзразрчзнвзрв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 258 , спасибо заранее!!!!
Ответить
История
Сообщение" Томас Мюнцер"
Ответить
Литература
Проект на тему они защищали родину 4 класс литературное чтение
Ответить
Математика
Найди неизвестное с проверкой ?+75*4=380
Ответить
Русский язык
Имя прилагательное саглосуется с существительным то есть ставится в чем?
Ответить