При оцинковке металлического листа пропускали ток 10 А в течение 20 минут. При этом ??ыделилось ... количество цинка (К = 3,4 . 10 -7 кг/Кл)

Физика

При оцинковке металлического листа пропускали ток 10 А в течение 20 минут. При этом ??ыделилось ... количество цинка (К = 3,4 . 10 -7 кг/Кл)

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