При оцинковке металлического листа пропускали ток 10 А в течение 20 минут. При этом ??ыделилось ... количество цинка (К = 3,4 . 10 -7 кг/Кл)

Физика
При оцинковке металлического листа пропускали ток 10 А в течение 20 минут. При этом ??ыделилось ... количество цинка (К = 3,4 . 10 -7 кг/Кл)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле: m = k*J*t находим массу цинка (t = 20 мин = 1200 с) m = 3,4*10⁻⁷*10*1200 ≈ 4,1*10⁻³ кг   или  4,1 грамма
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