1/20 - 1/36 решить дроби
Математика
1/20 - 1/36 решить дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подведем к наименьшему общему знаменателю 180, поставим дополнительные множетели получим 9/180-4/180=5/180
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