Найдите наибольшее трехзначное число, дающее при делении на 3,6,12, 18 остаток 2

Алгебра
Найдите наибольшее трехзначное число, дающее при делении на 3,6,12, 18 остаток 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется 890 там оно делается и остаток два
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