Найдите наибольшее значение выражения cos^11 x + sin^6 x

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Если sin x=0 (при єтом cos x=1 или cos x=-1) или sin x=1 (при єтом cos x=0) или sin x=-1 (при этом cos x=0) то значение выражения равно 1 (или -1) при чем такие значения х при которых выражение будет равно1 есть, например , k є Z иначе и cos x и sin x по абсолютной величине лежат в пределах от 0 до 1, а значит чем справедливо неравенство (использовали основное тригонометрическое тождество) а значит наибольшее значение данного выражения равно 1