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Решите систему х+у=3 3у+3х=6
Алгебра
Решите систему х+у=3 3у+3х=6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+у=3 I3 3у+3х=6 3х+3у=9 3у+3х=6 вычтем 0≠3 решений нет
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