Надо построить сечение плоскостью ADC1. ABCDA1B1C1D1-куб
Математика
Надо построить сечение плоскостью ADC1. ABCDA1B1C1D1-куб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединяем С1 и D, т.к.они лежат в одной плоскости. Плоскости DCC1 и DD1параллельны. Соединяем А и В1. Плоскости АDD1 и ВСС1 параллельны. Значит AD//D1C1 Получили плоскость сечения AB1C1D
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