В треугольнике АВ=ВС=АС=2 Найдите высоту СН

Математика
В треугольнике АВ=ВС=АС=2 Найдите высоту СН
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо найти сторону BH=BA/2=78V3/2=39V3теперь по теореме Пифагора, находим сторону CH=все из под корня 78V3 в квадрате - 39V3 в квадрате=все из под корня 18252-4563= из под корня 13689 и равняется 117см

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