Почему мы можем назвать баладой песнь о вещем Олеге
Литература
Почему мы можем назвать баладой песнь о вещем Олеге
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Баллада — лирическое стихотворение с напряженным и острым сюжетом. В основе пушкинского стихотворения драматический сюжет о предсказании князю Олегу смерти от его верного коня и гибели князя. Читатель с интересом следит за напряженным развитием событий, сопереживает герою баллады. Колорит произведения мрачный и таинственный, он достигается часто используемым в балладах стихотворным размером — амфибрахием, обусловлен образами и событиями «Песни…». Описание князя и кудесника построено на образных определениях-эпитетах. Князь Олег назван в балладе «вещим», т. е. мудрым, знающим то, что другим знать не дано. Он всемогущ, ему все подчиняются. За буйный набег хазар князь мстит жестоко и беспощадно.
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