Почему мы можем назвать баладой песнь о вещем Олеге

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Баллада — лирическое стихотворение с напряженным и острым сюжетом. В осно­ве пушкинского стихотворения драмати­ческий сюжет о предсказании князю Оле­гу смерти от его верного коня и гибели князя. Читатель с интересом следит за на­пряженным развитием событий, сопере­живает герою баллады. Колорит произве­дения мрачный и таинственный, он дости­гается часто используемым в балладах стихотворным размером — амфибрахием, обусловлен образами и событиями «Пес­ни…». Описание князя и кудесника построено на образных определениях-эпитетах. Князь Олег назван в балладе «вещим», т. е. муд­рым, знающим то, что другим знать не да­но. Он всемогущ, ему все подчиняются. За буйный набег хазар князь мстит жестоко и беспощадно.