Написать сочинение на тему репортаж с хоккейного матча
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Написать сочинение на тему репортаж с хоккейного матча
Ответ(ы) на вопрос:
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От лица ведущего спортивных новостей: Добрый день!. Сегодня, в Уфе местный "Салават Юлаев" обыграл Омский "Авангард" со счетом 3:2. Победу хозяевам обеспечил Александр Свитов, отличившийся на четвертой и восьмой минутах первого периода. У гостей сумел отличиться лишь Александр Фролов. Сегодня так же состоятся матчи между новокузнецким и магнитогорским "Металлургами", "Северсталь" побробует взять реванш на своей площадке против московского "ЦСКА". В Москве фанаты столичного "Динамо" надеятся на удачную игру своего клуба против "Витязя". До свидания!
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