Запиши каждое число в виде суммы разрядных слагаемых 1) 375 3075 8142 50020 2) 408 9352 60174 124070 3) 750 75004 20692 309421 помогите
Математика
Запиши каждое число в виде суммы разрядных слагаемых 1) 375 3075 8142 50020 2) 408 9352 60174 124070 3) 750 75004 20692 309421 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3с.+7дес.+5од. 30с.+7дес.+5од. 81с.+4дес.+2од. 500с.+2дес
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