4 3\4+(х-5.7)=5 7\8 решите
Математика
4 3\4+(х-5.7)=5 7\8 решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 3/4+(х-5,7)=5 7/8 4 3/4+х-5 7/10=5 7/8 х=5 7/8+5 7/10-4 3/4 х=5 35/40+5 28/40-4 30/40 х=10 63/40-4 30/40 х=6 33/40 Проверка: 4 3/4+6 33/40-5 7/10=5 7/8 4 30/40+6 33/40-5 28/40=5 7/8 10 63/40-5 28/40=5 7/8 5 35/40=5 7/8 5 7/8=5 7/8
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