1.на какие числа делится сумма 11*253+11*95 = 13*222 +13 *119 = 2 .выполните деление произведен??я на число (202x *105 ) : 101= ( 444y * 753 ) :222 = 3. упростите выражение . Выполните действия . 51x :17 +65x :13 = (96y ...
Математика
1.на какие числа делится сумма 11*253+11*95 = 13*222 +13 *119 = 2 .выполните деление произведен??я на число (202x *105 ) : 101= ( 444y * 753 ) :222 = 3. упростите выражение . Выполните действия . 51x :17 +65x :13 = (96y + 45y ) :3 = (105x +84x +63x) :21 = (63y +72y +27y ):9 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 1 1)на 11 2)на 13 Задание 2 1)202х×105 --------------=2х105=210х 101 2 точно также Задание 3 1)51х:17+65х:13=8х 2)47у 3)21х 4)18у
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