Составте словосочетания с наречиями: в отличие ; вплотную; в половину; в продолжен??е; врассыпную; в слепую; в течение; в целом; в частности; довольно; зачем; издавна; навеки; на память; наизусть; отчасти; по- видимому; поминут...
Русский язык
Составте словосочетания с наречиями: в отличие ; вплотную; в половину; в продолжен??е; врассыпную; в слепую; в течение; в целом; в частности; довольно; зачем; издавна; навеки; на память; наизусть; отчасти; по- видимому; поминутно; по-настоящему; по-прежнему; проворно; тотчас;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отличие от некоторых, в половину третьего, в продолжение следует, врассыпную разбежались, в слепую присели, в течении недели, в целом не плохо, в частности отлично, довольно красиво, зачем тебе это?. издавна пришли, навеки ушли, на память осталось, наизусть выучить, отчасти ужасно, повидимому умно, моминутно идут, по настоящему великолепно, по прежнему отвратно, проворно говорят, тотчас пришел
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