Напишите плиииз доклад на тему Казахстан звучит гордо
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Напишите плиииз доклад на тему Казахстан звучит гордо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казахстан — любимая страна, Казахстан — республика моя»Ведущий: В 1991 году 16 декабря был принят конституционный закон Республики Казахстан «О Государственной независимости Республики Казахстан». Именно в этот день сбылась мечта всех поколений нашего народа, на древней казахской земле было провозглашено молодое государство.
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