С какой силой сжимает свои челюсти Тираннозавр-Рекс

Биология
С какой силой сжимает свои челюсти Тираннозавр-Рекс
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