Как вы думаете,почему в эволюции возникло явление паразитизма?
Биология
Как вы думаете,почему в эволюции возникло явление паразитизма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Явление паразитизма, как и любой другой экологический феномен, возникло разными путями. С одной стороны, по-разному развиваются взаимные адаптации паразитов и хозяев в разных систематических группах организмов — классах и типах, с другой — различны направления эволюции, ведущие к возникновению разнообразных форм паразитизма.
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