Билет в кино на вечерний сеанс вдвое дороже чем на утренний петя в этом месеце два раза сходил в кино утром и один раз вечером а маша два раза вечером и один раз утром кто потратил больше денег?

Математика

Билет в кино на вечерний сеанс вдвое дороже чем на утренний петя в этом месеце два раза сходил в кино утром и один раз вечером а маша два раза вечером и один раз утром кто потратил больше денег?

Автор: Гость