Билет в кино на вечерний сеанс вдвое дороже чем на утренний петя в этом месеце два раза сходил в кино утром и один раз вечером а маша два раза вечером и один раз утром кто потратил больше денег?

Математика
Билет в кино на вечерний сеанс вдвое дороже чем на утренний петя в этом месеце два раза сходил в кино утром и один раз вечером а маша два раза вечером и один раз утром кто потратил больше денег?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется Маша. Может это задание ловушка, но я считаю так. Надеюсь помогла♥
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