Сколько в данном числе сотен 7625

Математика
Сколько в данном числе сотен 7625
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы узнать сколько в числе сотен нужно разделить его на 100 в числе 7625    76 сотен 76*100=7600  7600+25=7625
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