Прочитай пословицы .Вставь, где нужно ,ь знак подчеркни его там ,где он обозначает ??ягкость согласных

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Прочитай пословицы .Вставь, где нужно ,ь знак подчеркни его там ,где он обозначает ??ягкость согласных

Автор: Гость