Прочитай пословицы .Вставь, где нужно ,ь знак подчеркни его там ,где он обозначает ??ягкость согласных

Русский язык
Прочитай пословицы .Вставь, где нужно ,ь знак подчеркни его там ,где он обозначает ??ягкость согласных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богач, лучше, горькая, день, ночь, грач, беленьким, ёж, мягоньким. Вроде-бы так
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