Помогите пожалуйста сделать дз по трудам Написать два рецепта ДЕСЕРТНЫХ блюд на ваш день рождения сросноо нужно на завтра
Технология
Помогите пожалуйста сделать дз по трудам Написать два рецепта ДЕСЕРТНЫХ блюд на ваш день рождения сросноо нужно на завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рецепт на днюху из дошика: На мелкой тёрке (не в пюре) трём пару морковок, штук 5 (можно больше) крабовых палочек режем кругляками, крошим туда же пару пачек СУХОЙ вермишели (без приправы) и заправляем любимым майонезом. Ставим в холодильник на пару часов. Или так: Сухая лапша (размять руками чем мельче, тем лучше) , крабовые палочки, кукуруза, лук, перемешать с майонезом +сметана. Салат"Обжора" крабовые палочки 1 пачка кукуруза 1 банка яйца 3 штуки лук зелёный макароны быстрого приготовления (Доширак или Ролтон) 1 пачка майонез соль Яйца отварить и порезать кубиками. Крабовые палочки и зелёный лук нарезать так же. С кукурузы слить жидкость и добавить в салат. Макароны, поломать, заварить, слить бульон, охладить и добавить в салат. Всё перемешать, посолить по вкусу и заправить майонезом. И у вас будет самая лучшая днюха)))))))))))
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