Помогите пожалуйста сделать дз по трудам Написать два рецепта ДЕСЕРТНЫХ блюд на ваш день рождения сросноо нужно на завтра

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Рецепт на днюху из дошика: На мелкой тёрке (не в пюре) трём пару морковок, штук 5 (можно больше) крабовых палочек режем кругляками, крошим туда же пару пачек СУХОЙ вермишели (без приправы) и заправляем любимым майонезом. Ставим в холодильник на пару часов. Или так: Сухая лапша (размять руками чем мельче, тем лучше) , крабовые палочки, кукуруза, лук, перемешать с майонезом +сметана. Салат"Обжора" крабовые палочки 1 пачка кукуруза 1 банка яйца 3 штуки лук зелёный макароны быстрого приготовления (Доширак или Ролтон) 1 пачка майонез соль Яйца отварить и порезать кубиками. Крабовые палочки и зелёный лук нарезать так же. С кукурузы слить жидкость и добавить в салат. Макароны, поломать, заварить, слить бульон, охладить и добавить в салат. Всё перемешать, посолить по вкусу и заправить майонезом. И у вас будет самая лучшая днюха)))))))))))