Сочинение на тему Заповедники Кыргызстана

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Деятельность человека сильно изменила облик природных ландшафтов Казахстана. Особенно сильным изменениям подверглась живая природа: произошло изреживание растительности, сокращение ареалов животных и даже гибель многих видов (например, тигра в Прибалхашье). Уменьшилась площадь лесов, саксаульников и кустарников. В ряде пустынных и горных местностей снизилась продуктивность естественных кормовых угодий. Наблюдается истощение многовековых запасов подземных вод, вовлекаемых в интенсивный оборот, загрязнение рек и озер Казахстана промышленными и бытовыми стоками. Происходит загрязнение ландшафтов промышленными выбросами, пылью, образовавшейся в результате нарушения целостности почвенного покрова. В ряде лесостепных массивов разрушительный характер приняла почвенная эрозия. Практически нет ни одного ландшафта не испытавшего хотя бы косвенно влияния хозяйственной деятельности человека. Охрана типичных ландшафтов необходима. Очень важно прогнозирование будущего развития природных ландшафтов, сохранение относительного естественного равновесия, существующего в природе, и его восстановление после разрушений, Вызванных не продуманно деятельностью человека. Изучение этих вопросов проводится на географических и биологических стационарах, представляющих собою эталоны нетронутой природы в государственных заповедниках. Заповедники это участки земли с характерными природными ландшафтами ил местами обитания редких и ценных животных, навечно изъятые из какоголибо хозяйственного использования. В нашей стране они являются научноисследовательскими учреждениями, которые изучают естественный ход природных процессов и выявляют природные взаимосвязи в сохраненном эталоне дикой природы, разрабатывают пути рационального использования природных ресурсов. Основной метод научного изучения типичных ландшафтов сравнение охраняемого участка природы с подобным соседним, который испытал то или иное воздействие хозяйственной деятельности человека. Важное место в работе заповедников занимает пропаганда и популяризация охраны природы. Все естественные процессы протекают в заповедниках вне влияния деятельности человека: здесь не разрешается использование любых видов ресурсов (природных), не допускается какиелибо биотехнические мероприятия, затрагивающие целостность природы. Охраняются все виды обитающих животных и произрастающих здесь растений. Территория заповедников запрещена для посещения туристами о отдыхающими, так как неосторожное вмешательство может нанести непоправимый вред природе. Заповедники нужны прежде всего для того, чтобы иметь возможность сравнить естественные природные процессы с теми, которые происходят под влиянием деятельности человека. В заповедниках проводится экспериментальная научноисследовательская работа по изучению возможностей преобразования фауны и флоры, акклиматизации полезных животных; осуществляется санитария рубки и посадки леса, посев новых для данной местности растений. Практическое значение заповедники имеют в качестве резерваторов естественной фауны. Здесь охраняются степные, пустынные, горные, лесные ландшафты, а также редкие и исчезающие виды растений и животных, места рыбных нерестилищ, зимовок и гнездовий водоплавающих птиц. Однако количество заповедников далеко не отражает исключительного разнообразия природных условий республики. В Казахстане их шесть АксуДжабаглы, АлмаАтинский, Барсакельмес, Нургальджинский, Нурзумский, Маркакольский. АксуДжабаглы старейший заповедник в Казахстане, имеющий мировую известность, организован в 1926 году. Расположен на границе Чимкентской и Джамбульской области и занимает площадь 74.7 тысячи га. Сюда входят живописные высокогорные ландшафты северозападных хребтов Таласского Алатау и Уральского хребта. Горные вершины (высота достигает 4000 м.) с вечными снегами, крутые склоны со скалами и осыпями часто не имеют растительности. В среднем ярусе характерны субальпийские и альпийские низкотравные луга, арчевое редколесье. Нижняя часть горных склонов высотой 12002000 м. покрыта изреженным лесом