Определить время звучания звукового файла объемом 1536 кбайт при высоком качество ??вука:стерео 16 битови48000 измерений в секунду
Информатика
Определить время звучания звукового файла объемом 1536 кбайт при высоком качество ??вука:стерео 16 битови48000 измерений в секунду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1536*1024=1 572 864 байта 1 572 864 * 8=12 582 912 бит t=12 582 912/(2*16*48000)=8,192 с Время звучания 8,192 с. //Коммент 2 - каналы (ибо стерео) 16 - биты 48000 - частота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Русский язык
Как понять найти однокоренные глаголы?При помощи каких приставок они образованы?? существительные,суфиксы которых придают им уменьшительное значени...