Определить время звучания звукового файла объемом 1536 кбайт при высоком качество ??вука:стерео 16 битови48000 измерений в секунду

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Определить время звучания звукового файла объемом 1536 кбайт при высоком качество ??вука:стерео 16 битови48000 измерений в секунду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1536*1024=1 572 864 байта 1 572 864 * 8=12 582 912 бит t=12 582 912/(2*16*48000)=8,192 с Время звучания 8,192 с. //Коммент 2 - каналы (ибо стерео) 16 - биты 48000 - частота
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