Трапеция MNPK- равнобедренная, угол N-угол M=76 градусов найти угол N

Геометрия
Трапеция MNPK- равнобедренная, угол N-угол M=76 градусов найти угол N
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы N и M односторонние, следовательно сумма их составляет 180° 180° - 76° = 104°  N = 104°
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