Как понять найти однокоренные глаголы?При помощи каких приставок они образованы?? существительные,суфиксы которых придают им уменьшительное значение? как понять

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Однокоренные тоесть: например КРАСИВЫЙ корень КРАС, суфик ИВ, окончание ЫЙ , все слова глаголы у которых есть корень КРАС например КРАСИВАЯ, КРАСИВОЕ, КРАСОТА это однокоренные, в данном случае есть приставки и суфиксы придающие уменьшительно ласкательное занчение например ИНЬК ЕНЬК ОНЬК и т.д. вот: КРАСИВЕНЬКИЙ сдесь уменьшительно ласкательный суфикс ЕНЬ и протой суфикс ИВ но там слова с приставками например ПРЕКРАСИВЕНЬКИЙ тут уже добавилась приставка ПРИ корень тот же КРАС а суфикс ЕНЬК