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Помогите дам 30 баллов прошу 1
Математика
Помогите дам 30 баллов прошу 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a-b)²-(a²+b²) = a²-2ab+b²-a²-b²=²-2ab
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